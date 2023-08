Las campeonas del mundo renuncian a la Selección Española

Mientras Luis Rubiales sea presidente, las 23 ganadoras y otras 58 futbolistas no jugarán.

Luis Rubiales no dimitirá como presidente de la Real Federación Española de Futbol y la respuesta de las jugadoras de la ‘Roja’ no se ha hecho esperar: No volverán a una convocatoria de la Selección.

Las 23 futbolistas que ganaron el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, apoyadas por otras 58 internacionales, anunciaron su decisión a través de un comunicado compartido por la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO).

En el escrito establecen condenan las palabras de Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria del 25 de agosto, y muestran su apoyo a Jennifer Hermoso, quien se pronunció sobre el incidente:

“Tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y micho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

Luis Rubiales se siente perseguido: "fue un beso consentido"

En el comunicado también se piden “cambios estructurales reales” para beneficio del equipo y que, con ello, se pueda “trasladar este gran éxito a generaciones posteriores”.

Las jugadoras que firman son:

23 campeonas del mundo: Jennifer Hermoso, Alèxia Putellas, Misa Rodríguez, Irene Paredes, Ona Batlle, Mariona Caldentey, Teresa Abelleira, María Pérez, Cata Coll, Aitana Bonmati, Laia Codina, Claudia Zornoza, Oihane Hernández, Rocío Gálvez, Irene Guerrero, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro, Enith Salón, Ivana Andrés, Olga Carmona, Esther González y Salma Paralluelo.

58 internacionales: Mapi León, Patricia Guijarro, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre, Ainhoa Moraza, Sandra Paños, Claudia Pina, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucia García, Andrea Pereira, Vero Boquete, Ainhoa Tirapu, Sandra Vilanova, Ana Romero "Willy", Silvia Meseguer, Nagore Calderón, Carmen Arce "Kubalita", Priscila Borja, Natalia Pablos, Susana Guerrero, Larraitz Lucas, Isabel Benito, Amanda Sampedro, Isabel Fuentes, Elisabet Sánchez, Mari Paz Azagra, Vanesa Gimbert, Virginia Torrecilla, Leire Landa, Elisabet Ibarra y Marta Torrejón.