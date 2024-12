Lamine Yamal se ve ganando la Champions League con el Barcelona

El español Lamine Yamal, extremo del Barcelona galardonado con el 'Golden Boy', premio concedido por el diario 'Tuttosport' al mejor jugador sub'21 de las ligas europeas, declaró que el Barça es el club de su vida.



"Estoy muy contento. Noto mucho el cariño de la afición y todo lo que sea recibir reconocimientos así me pone muy feliz. Tengo ganas ya de volver con el equipo para ayudarles. Toca recuperar pero estaremos de vuelta pronto", dijo Lamine Yamal, conectado con Turín en directo desde Barcelona, junto al premio.

"Intento pensar solo en jugar, no en la edad del rival. Es un poco curioso que haya jugadores más mayores que mi padre...", comentó entre risas, al ser preguntado por su precocidad.



Para el futuro, Lamine lo tiene claro: "Me veo obviamente en el Barca, es el club de mi vida. Ganando todo lo posible. Ganando 'Champions' y con la selección el Mundial".



Antes de que empezara la gala, su representante, el luso Jorge Mendes, confirmó a los medios presentes que el jugador renovará pronto con el equipo 'culer'.



La estrella española recibió dos mensajes, uno de Joan Laporta, presidente del Barcelona, que felicitó tanto a Lamine como a Aitana Bonmatí y Vicky López, también premiadas; y otro de Jorge Mendes, su representante.



"Cuando ganamos es un presidente muy feliz. Pero cuando no ganamos también nos apoya. Nos ayuda mucho al equipo, baja al vestuario para dar estar con nosotros", desveló Yamal sobre Laporta



Mendes, por su parte, además de felicitar al jugador, le aseguró que el año que viene ganaría el Balón de Oro.



"Ojalá Jorge, dios te oiga", respondió Yamal, con una sonrisa.

Lamine Yamal, el debutante más joven en la historia del Barcelona

Además, el creador del trofeo, el italiano Massimo Franchi, comentó que Laporta le había confesado que lee recordaba a Neymar: "Es uno de los mejores del Barcelona, uno de mis ídolos. Ojalá se de para llegue a su nivel".



Ningún representante del Barcelona acudió a Turín, donde se celebró la gala, pese a tener 3 premiados, pues Vicky Lópz recibió el 'Golden Girl' y Aitana Bonmatí el 'Golden Woman'.



Yamal se adjudicó el prestigioso reconocimiento tras una temporada sobresaliente en la que se asentó como la estrella del combinado 'culé' y en la que ganó la Eurocopa con España, así como el trofeo a mejor jugador joven del mismo torneo. En total, marcó cinco goles y dio siete asistencias en la Liga española.



Nacido en 2007, el talentoso extremo de tan solo 17 años heredó el premio que la temporada pasada alzó el inglés Jude Bellingham; y se unió al reciente éxito del club blaugrana en este sentido, que tuvo como campeones a Pedro González 'Pedri' y a Pablo Páez Gavira 'Gavi' en las ediciones de 2021 y 2022.



El campeón de Europa con España este verano superó al inglés Jude Bellingham, que recibió un 97% de los votos, es decir, 485 de los 500 posibles. Fue el mismo porcentaje con el que ganó el francés Kylian Mbappé, pero lo hizo en una edición con 30 votantes y ahora lo hacen 50.



Este año, según informó el diario ‘Tuttosport’, creador del premio, Lamine Yamal acumuló 488 votos de los 500 posibles, superando en 3 a Bellingham, alzando el porcentaje a los 97.6 puntos finales.



Además, nunca hubo un ganador del ‘Golde Boy’ tan joven: lo consiguió con 17 años y 4 meses.



La edición número 22 de este premio, que inauguró el neerlandés Rafael Van der Vaart en 2003, cuenta con el llamado 'Golden Boy Index', un algoritmo que ha tenido en cuenta para elaborar la clasificación los minutos de juego, el rendimiento, el equipo, los posibles partidos con sus respectivas selecciones y las competiciones europeas.



Este algoritmo es una herramienta tecnológica creada en colaboración con 'Football Benchmark', el socio de datos y análisis del premio, y su objetivo es convertirse en una especie de ránking de fútbol que mezcle el funcionamiento del ránking de la ATP y un índice bursátil.