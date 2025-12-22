Lamine Yamal abrió las puertas de su casa y no decepcionó

Redacción FOX Deportes

Lamine Yamal no deja de sorprendernos y esta vez lo hizo fuera de la cancha. El futbolista dio un tour por su casa y mostró a fondo cada una de las habitaciones.

El delantero aparece en el video vistiendo el uniforme que usó Colombia en la Copa América 2024, el jersey personalizado con el nombre y dorsal de Luis Díaz.

El departamento de dos pisos cuenta con racks de ropa en la sala que, a decir del jugador están ahí porque “me estoy mudando”. Además hay una repisa con algunos de sus trofeos más preciados.

En ese primer nivel está la cocina y dos habitaciones llenas de ropa y zapatos, así como de un vinil de Dr. Dre, audífonos, cuadros y más.

Finalmente, en la planta alta, la habitación principal, más ordenada que el resto de los cuartos, y donde Yamal duerme. También hay una terraza que el jugador del Barcelona pensó que “en verano esto va a ser una locura, pero nunca hemos subido aquí, no hemos puesto ni los colchones en el sofá”.

El tour completo a continuación: