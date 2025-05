La temporada de Real Madrid podría cambiar y sería "muy buena" si gana La Liga

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelotti se mostró confiado en que Real Madrid todavía puede ganar La Liga, a pesar de la desventaja de cuatro puntos respecto a Barcelona con cinco jornadas por disputar y que esto podría hacer que la “temporada”, que “no” está siendo “buena”, al haber sido eliminados en cuartos de 'Champions' y perder recientemente la final de Copa del Rey, acabe siendo “muy buena”.

“A nivel profesional ha sido una temporada más complicada de lo normal, sobre todo comparándolo con la pasada, que fue perfecta. No ha sido una temporada espectacular, pero faltan cinco partidos y todo puede pasar. Lo que no puede pasar es que bajemos los brazos, tenemos que intentar ganar los cinco partidos que quedan. De momento no es una temporada buena, pero si eres capaz de ganar la liga puede ser una temporada muy buena”, analizó en rueda de prensa.

“Nosotros pensamos en el presente, en los próximos partidos y en que podemos pelear la Liga hasta el último segundo del último partido. El equipo está focalizado en esto y no pensamos en otra cosa. Hemos tenido muchas lesiones esta última semana, pero estamos convencidos de que podemos sacar un buen equipo y ganar el partido de mañana”, añadió.

Ancelotti señaló que “el Celta es un muy buen equipo, estuvo cerca de ganar al Barcelona hace poco. Tuvimos una semana para preparar el partido, estamos convencido de que podemos sacar lo mejor el partido de mañana, es importante para seguir en la pelea por La Liga”, dijo.