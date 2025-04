Se cae la llegada de Carlo Ancelotti a la Selección Brasileña

Enrique Gómez

Parece que la Selección Brasileña y Carlo Ancelotti no estaban hechos para estar juntos.

Por segunda y última vez, la llegada del entrenador italiano al equipo pentacampeón del mundo se ha caído, al menos así lo informó el medio deportivo Ge, del grupo Globo.

¿Las razones? En un principio se pensaba que el Real Madrid había dificultado la salida del estratega, algo que se contradecía a los reportes de que el club rescindiría al entrenador hacia el final de la temporada pese que aún tenía un año de contrato. Pero ahora es cuando surge una nueva versión: el técnico podría ir a Arabia Saudita, después de toda una carrera dirigiendo a clubes como Real Madrid, Milan, Bayern Múnich o Chelsea.

"Si me voy hoy o un año, agradeceré al Real Madrid": Carlo Ancelotti El técnico italiano sabe que la eliminación ante el Arsenal podría terminar con una era

Ante estos rumores desatados en la prensa internacional, la agencia EFE hizo un recuento de las veces en que Ancelotti habló positivamente de la idea de dirigir en el futbol saudí:

“¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí… por qué no”, 14 de febrero.

“No tiene que sorprender que un país quiera invertir en el fútbol. Tiene todo el derecho para preparar el Mundial 2034. Su objetivo es invertir en el fútbol para llegar listos al Mundial. No es nada nuevo. Es un mercado que a día de hoy puede ser menos competitivo que Europa, por ejemplo, pero en el futuro puede ser competitivo”, agregó en es misma conferencia de prensa.

“No me han llamado desde Arabia, vivo el presente y es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo y otra idea al dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente”, dijo en diciembre de 2023. “Si un día voy a Arabia me puedo estar bien, pero ahora estoy bien aquí”.

Se decía que Ancelotti era el candidato principal de la Roma para tomar al equipo una vez que Claudio Ranieri se retirara al final de la temporada, pero será complicado que el equipo de la capital puede competir económicamente si de verdad hay interés de la liga saudí por el técnico de 65 años.