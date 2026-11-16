EFE

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra y también responsable del equipo técnico, opinó en un video publicado en su Tik Tok que "la sanción a Owono tiene que ser por la acción, no por las consecuencias".

El ex-defensa central del Barça y de la selección española criticó la sanción de 12 partidos al portero del FC Andorra Jesús Owono por la entrada desmesurada que provocó después la muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel.

Jesús Owono recibe el máximo castigo El arquero fue expulsado por una falta sobre Jesús de Miguel, quien murió al día siguiente

"Vaya por delante que Jesús Owono va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a 'Demi'. Ha sido increíble ver la cantidad de muestras de cariño que ha recibido y el vacío que va a dejar es muy grande", aseguró Gerard Piqué, en el inicio de su video.

El máximo accionista del FC Andorra defendió a su jugador, Jesús Owono, que actualmente aún sigue en estado de 'shock' después de lo sucedido. "Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos ¿porqué ha sucedido? Jugadores, ex-jugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente".

Jesús Owono aún no decide si volverá a jugar El portero del FC Andorra sigue afectado por la muerte de Jesús de Miguel.

A continuación, criticó la sanción de 12 partidos al portero de Guinea Ecuatorial. "Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por está acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa".