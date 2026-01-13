La Real Sociedad remontó y avanzó en penales a cuartos de final de la Copa del Rey

Redacción FOX Deportes

Osasuna mantiene su mala racha en la Copa del Rey ante la Real Sociedad y tras colocarse con dos goles de ventaja, sucumbió y cayó en una tanda de penaltis que se llevaron los locales con un marcador de 4-3.

El marcador se movió a los tres minutos de juego cuando un centro mal despejado por la Real lo aprovechó Moncayola para batir de un fantástico disparo a Unai Marrero que poco pudo hacer ante la colocación y velocidad del disparo del centrocampista navarro.

Las cosas se pondrían todavía más de cara para un Osasuna con mucha energía tras las rotaciones en su once titular y que encontró un premio inesperado en un saque de esquina que, en su intento de despejar, Mikel Oyarzabal convirtió para su infortunio en un gol en propia portería.

Remontada épica o apeado de un Copa que ganó en 2020 eran las opciones para los locales y a ello se afanaron en un segundo tiempo en el que los navarros se dedicaron a contener y defender la renta que mermó a 20 minutos del final con el golazo desde fuera del área de Beñat Turrientes.

Los donostiarras, sin ningún complejo, se la jugaron el todo por el todo en los instantes finales y en el tiempo de descuento llegó el gol de Zubeldia para equilibrar el marcador y llevar la eliminatoria a la prórroga.

La Real estuvo más fina en los penales y convirtió cuatro de los cinco lanzamientos, sólo erró Zakharyan, mientras que Osasuna falló Moncayola y Catena para caer en un partido heroíco por parte de ambos equipos.