La Liga aplazó los partidos de Barcelona y Real Madrid de la Jornada 1

Oscar Sandoval

La Liga confirmó lo que ya se esperaba y es que la presencia de futbolistas internacionales de Barcelona y Real Madrid en las semifinales del Mundial 2026 obligará que ambos clubes modifiquen su plan de trabajo y que inicien más tarde la temporada 2026/27.

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El futbol español abrirá el telón de un nuevo curso el próximo 15 de agosto con el duelo entre Alavés y Getafe, serán seis partidos los que se disputen sin cambios y la jornada se llevará a cabo con normalidad entre sábado y lunes, pero otros cuatro compromisos fueron reprogramados.

Entre ellos los de Real Madrid y Barcelona que disputarán su primer partido de la campaña ante Athletic y Real Sociedad, el 26 y 27 de agosto. Serán días de intensa actividad para el campeón y el equipo blanco, ya que jugarán entre semana y el fin de semana la jornada 3.

La Liga también modificó los horarios de Atlético de Madrid ante Málaga y Valencia contra Betis, pero estos equipos volverán a la normalidad para la jornada 2 que se disputará entre el 20 y el 24 de agosto.