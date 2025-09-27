La goleada a Real Madrid fue una noche histórica para el Atlético

Redacción FOX Deportes

Atlético firmó la cuarta mayor goleada de su historia en un derbi madrileño ante Real Madrid luego del 5-2 en el Metropolitano, más de 75 años después de su última 'manita', un 5-1 el 12 de febrero de 1950.

Locura y pasión rojiblanca. 🔴⚪ pic.twitter.com/2joIIlnfDB — Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2025

Los mayores triunfos de Atlético de Madrid ante los ‘Merengues’ fueron un 5-0 el 23 de noviembre de 1947 5-0, con Emilio Vidal como técnico. El 5-1 del último precedente con 'manita' de goles al conjunto madridista en 1950 con el mismo entrenador.

La única ocasión que logró seis tantos, el 12 de noviembre del mismo año, un 3-6 en Chamartín, con Helenio Herrero a los mandos del equipo.

El 5-2 de Diego Simeone a Xabi Alonso en su estreno en el derbi, es el mayor triunfo del técnico argentino que ha logrado cambiar la historia reciente del enfrentamiento. De los 22 duelos ante el equipo blanco que ha disputado como local, logró 9 triunfos, 7 empates y cayó en 6 partidos.