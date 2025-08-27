Kylian Mbappé supera a su primera versión con Real Madrid

Oscar Sandoval

Kylian Mbappé comenzó la defensa del ‘Pichichi’ de La Liga dejando claro que volverá a pelear por el título de goleo en el futbol español, la temporada pasada fue de menos a más luego de tardar 333 minutos en abrir su cuenta para terminar con 31 tantos en 34 partidos. Doblete de Kylian Mbappé que lo convierte en líder de goleo

Mbappé trabajó durante todo el verano en alcanzar su mejor versión, perdió kilos y ganó músculo para empezar la pretemporada a tope, su esfuerzo está rindiendo frutos porque físicamente luce impecable y tras un año parece haber dado un paso al frente para ser el ídolo del Santiago Bernabéu.

El francés comenzó el curso pasado con tres partidos en blanco, sin marcar y cuando las críticas comenzaban a rondar sobre él, apareció con un doblete para abrir su cuota goleadora en el futbol español y el cambio físico también se nota en las estadísticas.

Mbappé ha jugado 177 minutos en dos jornadas y suma tres goles, por fin su liderazgo está a la disposición de Real Madrid y su mejor versión por llegar.