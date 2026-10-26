Kylian Mbappé mete en problemas al Real Madrid y a La Liga con China

Héctor Cantú

Kylian Mbappé se convirtió en el centro de una nueva polémica internacional después de que las autoridades de China criticaran unas declaraciones del delantero francés, quien terminó segundo en las votaciones del Ballon d'Or 2026.

La controversia surgió cuando el futbolista del Real Madrid aseguró que su meme favorito era uno en el que lo comparaban con un dictador chino.

“Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, declaró Mbappé.

Kylian Mbappé y el Ballon d'Or: un amor no correspondido

Las palabras del atacante provocaron el rechazo del Ministerio de Exteriores de China, cuyo portavoz, Guo Jiakun, cuestionó públicamente sus comentarios.

“Las palabras y los actos que hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad”, declaró.

A las críticas se sumaron las empresas Dongpeng Beverage Group, Mengniu y Milkground, que decidieron romper sus relaciones comerciales con el futbolista francés.

La controversia también alcanzó a La Liga, después de que la televisión estatal china (CCTV) suspendiera las retransmisiones del campeonato español y los encuentros relacionados con Mbappé.

Ante esta situación, La Liga publicó un comunicado para deslindarse de las declaraciones del delantero y ofrecer disculpas en nombre de la competición y sus clubes.

“Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes. En colaboración con los clubes y los jugadores podremos en marcha un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares”, señaló el organismo.

Horas más tarde, Mbappé también ofreció disculpas públicas y reconoció que sus palabras habían causado malestar entre la población china.

“En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todos aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”, explicó el delantero en un comunicado difundido en español, inglés y chino.

La polémica se ha generado horas después de la gala del Ballon d'Or, donde Kylian Mbappé volvió a irse con las manos vacías por séptima ocasión en su carrera.