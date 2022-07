Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid algún día: Hugo Sánchez

Este 11 de julio, Hugo Sánchez, la máxima figura en la historia del futbol mexicano cumplió 64 años y aprovechó para hablar de temas que lo apasionan, sobre todo: el futbol y en específico: el club de sus amores, el Real Madrid.

Entrevistado por el diario español Marca, Sánchez Márquez defendió al francés Kylian Mbappé, de quien dijo, se vio inmerso en una gran presión, pero definitivamente no cree que haya desairado al Real Madrid, pues eventualmente jugará en el equipo blanco.

July 11, 2022

"Mbappé no le dijo no al Real Madrid. Fue tal la intimidación que tuvo por todas partes que tuvo que decidir. Conociéndolo estoy seguro de que terminará jugando en el Real Madrid"

Otro elemento que al 'pentapichichi' le gustaría ver de nuevo con la camiseta 'Merengue' es a Cristiano Ronaldo, pues junto a él, ha sido uno de los grandes símbolos históricos del club.

"Me gustaría que CR7 volviese al Real Madrid, pero lo veo muy difícil por la idiosincrasia del club. Dar paso a las nuevas generaciones y saber hacer el relevo de los veteranos es uno de los puntos fuertes del equipo blanco, y las viejas figuras no vuelven".

De otro goleador del que habló maravillas fue de Karim Benzema. 'Hugol' destacó las características ofensivas del francés, su olfato de gol y más cualidades que sin duda lo colocan como uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

"Benzema este año ha sido el mejor jugador. Cuando le entrevisté me respondía de forma humilde y tenía la ambición por seguir mejorando. Se merece el Balón de Oro"

Finalmente, quien fuera técnico bicampeón con Pumas, afirmó que siempre está listo para dirigir y en cuanto tenga una oportunidad que le convenga regresará a las canchas.

"Que lleve tantos años sin entrenar no me afecta en absoluto. Tengo la experiencia y la capacidad para que no me tiemblen las piernas, y evidentemente me encantaría entrenar al Real Madrid, no lo descarto".