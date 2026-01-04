Kylian Mbappé apura su regreso con el Real Madrid

Héctor Cantú

El Real Madrid ha puesto sus pensamientos en el duelo de semifinales de la Supercopa de España con la gran duda de si podrá contar con Kylian Mbappé, su principal referente.

Luego de la gran actuación del club merengue ante el Betis, donde Gonzalo se robó los flashes al marcar tres de los cinco goles, el cuadro de Xabi Alonso está obligado a pasar de página y preparar el duelo ante el Atlético de Madrid.

En la sesión de este lunes, Kylian Mbappé se ha entrenado en el gimnasio y por separado del resto de la plantilla con la ilusión de que pueda estar listo para la próxima edición del Derbi en el marco del torneo español.

Será hasta este martes cuando el cuerpo médico del club toma la decisión de dar su visto bueno, o no, para que Kylian Mbappé viaje a Yeda y quede a las órdenes de Xabi Alonso.

Quien sí estará dentro de la convocatoria y seguramente verá minutos con el equipo blanco será el defensa juvenil Dean Huijsen quien se ha entrenado con el resto de la plantilla.