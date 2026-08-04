Kang in Lee: "Pertenezco a un equipo muy especial"

EFE

El extremo internacional surcoreano Kang in Lee, firmado por el Atlético de Madrid hasta 2031, aseguró este martes en su primera entrevista como rojiblanco al club, que llega con una mentalidad "ganadora" y "ambición" y su principal prioridad es "ayudar" al equipo en cualquier momento.



El futbolista, de 25 años, es el tercer fichaje del club madrileño para el nuevo curso y para las próximas cinco temporadas, hasta 2031, después de lograr su traspaso desde el París-Saint-Germain, equipo en el que jugó desde 2023.

❝Soy un jugador y una persona con mentalidad ganadora❞.



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"Estoy muy feliz y contento de unirme a este gran club, tengo muchas ganas de conocer a todos mis compañeros, al míster, cuerpo técnico y sobre todo a la afición que me han dicho que son los mejores del mundo", dijo Kang in en una entrevista para el Atlético de Madrid.



El club rojiblanco confirmó el fichaje del futbolista surcoreano el pasado sábado 25 de julio y el deseo de ambos era que la incorporación fuera de forma inmediata, pero según reveló el propio Kang in Lee, no fue posible debido a "problemas" con algunos papeles.



Aun así, el jugador ha estado entrenando al margen de sus compañeros para poder llegar de la "mejor" forma posible al grupo y al inicio de la temporada.

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"Para mí, lo primero es ayudar al equipo esté donde esté y poder cumplir los objetivos que tenemos todo el equipo", aseguró el futbolista.



Lee llegó a las categorías inferiores del Valencia con 10 años de edad y el 30 de octubre de 2018 debutó con el primer equipo, donde jugó hasta 2021, momento en el que puso rumbo a Mallorca, a las órdenes del mexicano Javier Aguirre por dos temporadas hasta culminar su fichaje por el PSG en 2023.



Kang in Lee ya sabe lo que es jugar en el Metropolitano como equipo visitante; "Fui con Valencia y con Mallorca y todos los partidos fueron difíciles, porque el estadio apretaba muchísimo", pero ahora será distinto; "Ahora pertenezco a este equipo y va a ser muy especial".



El nuevo jugador del Atlético de Madrid aseguró que a los coreanos les "encanta" el equipo rojiblanco, no solo por los jugadores, sino por la "historia" y cree que el número de seguidores "crecerá".