Publicación: jueves 19 de febrero de 2026

Héctor Cantú

Julián Álvarez será del Barcelona pasado el Mundial

El argentino se perfila para ser el nuevo delantero culé

El Barcelona está necesitado de un goleador probado y comprobado para convertirse en el recambio de Robert Lewandowski, una vez que el polaco ponga fin a su era como jugador culé.

Julián Álvarez será el que ocupe este lugar en el equipo que comanda Hansi Flick, según ha difundido la prensa argentina.

65 días después, Julián Álvarez volvió a anotar

La 'Araña' marcó el cuarto gol en el triunfo sobre el Barcelona.
El argentino estuvo muy participativo desde los primeros minutos del partido.
Buscaba sorprender a los rivales constantemente.
Su participación comenzaba desde la media cancha.
Finalmente, al 45+3' recibió el esférico en los linderos del área y sacó un potente disparo de derecha.
Fue su primer gol en la presente edición de la Copa del Rey.
La última vez que marcó fue el 9 de diciembre de 2025, ante el PSV en la Champions League.
El argentino abandonó la cancha al minuto 68.

‘La Araña’, quien ha sido ligado desde meses atrás al cuadro de la Ciudad Condal, habría aceptado la oferta del club, sobre todo, porque quiere estar en un equipo que le entregue títulos, algo que no le ha dado el Atlético de Madrid.

La información, proveniente de la prensa argentina y difundida en España, asegura que ya habría un trato verbal entre plas partes para que Álvarez se una al Barcelona una vez que pase el Mundial de 2026, donde él y Argentina, intentarán defender la corona mundial conseguida en Catar 2022.

Aunque el argentino tiene contracto con los colchoneros hasta el 2030, el Barcelona, una vez superadas sus dificultades económicas, estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión.

Desde su llegada al futbol español, Julián Álvarez ha disputado un total de 92 partidos, en los que ha colaborado con 42 goles y 14 asistencias, siendo esta, su temporada con peor rendimiento.

