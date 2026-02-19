Julián Álvarez será del Barcelona pasado el Mundial

Héctor Cantú

El Barcelona está necesitado de un goleador probado y comprobado para convertirse en el recambio de Robert Lewandowski, una vez que el polaco ponga fin a su era como jugador culé.

Julián Álvarez será el que ocupe este lugar en el equipo que comanda Hansi Flick, según ha difundido la prensa argentina.

65 días después, Julián Álvarez volvió a anotar

‘La Araña’, quien ha sido ligado desde meses atrás al cuadro de la Ciudad Condal, habría aceptado la oferta del club, sobre todo, porque quiere estar en un equipo que le entregue títulos, algo que no le ha dado el Atlético de Madrid.

La información, proveniente de la prensa argentina y difundida en España, asegura que ya habría un trato verbal entre plas partes para que Álvarez se una al Barcelona una vez que pase el Mundial de 2026, donde él y Argentina, intentarán defender la corona mundial conseguida en Catar 2022.

Aunque el argentino tiene contracto con los colchoneros hasta el 2030, el Barcelona, una vez superadas sus dificultades económicas, estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión.

Desde su llegada al futbol español, Julián Álvarez ha disputado un total de 92 partidos, en los que ha colaborado con 42 goles y 14 asistencias, siendo esta, su temporada con peor rendimiento.