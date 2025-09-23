Julián Alvarez rescató al Atlético que enfrentará el derbi de La Liga con obligaciones

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid derrotó 3-2 a Rayo Vallecano que provocó angustia y sufrimiento en el Metropolitano, sin embargo, a dos minutos del final apareció Julián Alvarez para emerger como ‘Salvador’ de los rojiblancos y firmar su primer hat-trick en el futbol de Europa.

Cuando el Metropolitano estaba dispuesto a silbar la mala actuación de su equipo ante Rayo, apareció en dos ocasiones Alvarez para mantener la calma y a flote a los ‘Colchoneros’ que han perdido la fuerza en defensa luego de recibir siete goles en los primeros seis partidos de liga.

‘La Araña’ que vivió una noche soñada, la primera con tres goles en Europa, comenzó a escribir la historia a los 15 minutos con un remate de volea en el área tras un centro cruzado desde la banda izquierda, sin embargo, no todo fue alegría para el argentino.

Los visitantes sorprendieron igualando el partido con un golazo de Pep Chavarría al 45+1 y dándole vuelta al marcador al 77 por medio de Álvaro García quien aprovechó una descoordinación defensiva de los rojiblancos para romper el fuera de lugar y vencer a Jan Oblak.

La frustración, desesperación y desilusión sobrevolaba en el Metropolitano, la afición estaba molesta por el rendimiento del equipo y el resultado, pero Julián apagó el murmullo anotando el 2-2 a 10 minutos del final.

El argentino se echó el equipo al hombro y levantó al Metropolitano de sus asientos al 88 con un disparo de media distancia para darle tres puntos al Atlético que jugará el derbi contra Real Madrid a todo o nada, porque una victoria del equipo blanco lo dejaría a una distancia de 12 unidades y con La Liga al borde de lo imposible.