Julián Alvarez podría reaparecer con Atlético en el derbi ante Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone confirmó este sábado que Julián Alvarez entrará en la convocatoria de Atlético para el derbi contra Real Madrid, ya ultimada su recuperación de una sobrecarga muscular, a la espera de decidir si comenzará el encuentro en el once titular o entrará en el segundo tiempo.

Fin de semana de derbi ? pic.twitter.com/DSDopDJybB — Atlético de Madrid (@Atleti) September 19, 2026

“Nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo”, alimentando la incógnita sobre la presencia en la alineación titular o no del atacante argentino, que sólo completó un entrenamiento con el grupo.

El argentino y Jonathan David, autor de dos goles en los dos últimos partidos, son las dos opciones para jugar en la delantera del conjunto rojiblanco, secundados por una línea de tres medias puntas.

Julián Alvarez sufrió una sobrecarga muscular en el entrenamiento del sábado de la pasada semana, que lo apartó de los dos últimos choques ante la Real Sociedad y Osasuna, pero todo apunta que estaría listo para reaparecer.