Jules Koundé, un partido con Barcelona y ya habla de títulos

Jules Koundé aseguró luego de su debut con Barcelona frente a Valladolid que fichó por el conjunto azulgrana para “ganar títulos”, el francés fue titular en la victoria de 4-0 y jugó como lateral por derecha.

“Esta victoria es importante para la confianza del equipo, ha sido un buen debut. Me he visto cómodo, con buenas sensaciones, aunque aún no tengo muchos minutos en las piernas”, declaró el defensor de 23 años quien fue inscrito en La Liga para el duelo de este domingo.

Koundé se deshizo en elogios para Robert Lewandowski quien fue el protagonista en el triunfo azulgrana tras marcar un doblete, “Sabemos el jugador que hemos fichado, es un jugador ‘Top’ por como juega y los goles que hace”.

El francés tuvo poca tarea ante la ofensiva de los visitantes y pudo desbordar por el costado derecho, la sociedad con Raphinha tuvo su primer contacto y funcionó.