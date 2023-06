Joselu no portará el 9 de Karim Benzema y esto dice de su dorsal

El español Joselu Mato, reciente fichaje del Real Madrid al llegar cedido procedente del Espanyol, aseguró, en referencia a su elección del dorsal ‘14’ en lugar del ‘9’, que aún queda libre, que “el número es algo secundario”, a la vez que expresó que no es “quién para decir” si el conjunto madridista va a fichar a algún otro jugador.

“Cualquier número es importante y estoy superorgulloso de poder llevar cualquier número. Todo jugador haría lo posible por vestir esta camiseta y el número es algo secundario”, dijo en rueda de prensa.

“Vengo a ayudar y a aportar lo que he aprendido. No soy quién para decir si va a venir alguien más. Tengo ganas de empezar a entrenar ya. Yo vengo a ayudar en todo lo posible”, aseguró.

Además, habló sobre su comparación con el francés Karim Benzema.

“Yo no vengo a sustituir a nadie. Vengo a poner mi granito de arena y poner todo lo que ha prendido estos años; y a disfrutar. Todos sabemos el nivel que ha tenido Karim en este club, uno de los mejores delanteros del mundo, pero vengo a hacer otro tipo de trabajo”, comentó.

“Soy un jugador más físico, me gusta estar más en el área… todo lo que he aprendido jugando en dos de las mejores ligas del mundo. A nivel de números he estado entre los mejores a nivel nacional y todo eso quiero transmitirlo aquí y estaré a disposición del entrenador para lo que me pida”, continuó.

Un Joselu que explicó cómo se gestó su llegada al Real Madrid procedente del Espanyol.



“La vuelta al Real Madrid siempre sabe bien. No hay mejor momento que este. Esto se cerró hace unos días. A mis hijos no les conté nada hasta última hora porque nunca se sabe lo que puede pasar. Cuando llega el interés, es lo que he soñado durante toda mi vida. Mis hijos y mi mujer aún no se lo creen. Queremos disfrutar del momento”, dijo.

Por otro lado, Joselu insistió en que es un aficionado más del Real Madrid, incluso en los once años que ha pasado fuera del club y habló de la relación con su cuñado, Dani Carvajal.

“Hoy puede ser uno de los días más felices de mi vida, pidiéndole perdón a mi mujer y a mis hijos. Debuté en Primera división con el club más grande del mundo y siempre soñé con volver. Me siento muy orgulloso de poder hacerlo”, señaló.

“Estoy muy agradecido porque la afición del Real Madrid se merece lo mejor. He jugado de visitante y la gente siempre me ha querido mucho por la calle. Solo tengo palabras de agradecimiento porque estás en el mejor equipo del mundo y la gente me apoya y confía en mí”, comentó.

Además, Joselu explicó cómo vive estos días frenéticos en los que se proclamó campeón de la Liga de Naciones con España y en los que se cerró su vuelta al Real Madrid.



“Aún no he asimilado todo, creo que necesito unos días de vacaciones. Quiero disfrutar del momento. La temporada con el Espanyol no acabó como todos queríamos, pero en el fútbol todo pasa por algo. Estoy muy orgulloso de lo conseguido con la selección y de estar aquí, me quedo con eso”, aseguró.