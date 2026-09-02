José Mourinho, el hombre que puso en orden al Real Madrid

Héctor Cantú

Las sensaciones al interior del Real Madrid son más que positivas luego de la llegada de José Mourinho al banquillo merengue.

Aunque es pronto para hacer un balance de su gestión luego de solo haber dirigido tres partidos oficiales con el cuadro madrileño, hay un elemento que parece haber cambiado de manera radical: la disciplina.

? EXCLUSIVA @JuanfeSanzPerez ?



? "En el Real Madrid hay una disciplina que no se veía desde hace años".



? "Mourinho está siendo muy persuasivo y hay un sentimiento de respeto hacia él". pic.twitter.com/K2djEAvrHE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 3, 2026

La apuesta del equipo más ganador en la historia de la Champions League fue traerlo por la capacidad probada que tiene de lidiar con vestidores plagados de jugadores de renombre que no cualquier entrenador puede gestionar.

“Se ha instalado un sentimiento de disciplina que en los últimos años no existía en el Real Madrid. A priori, había jugadores que temían la llegada de la figura de Mourinho, pero él se ha mostrado muy persuasivo”, ha detallado en exclusiva Juanfe Sanz, tertuliano de El Chiringuito.

En su participación, el analista aseguró que una frase es la que define el trabajo, hasta el momento, de Mourinho frente a sus nuevos pupilos que no terminaron por comulgar con los procesos de Xabi Alonso y de Álvaro Arbeloa.

“Hay una frase que llama la atención comparándolo con otras etapas: “de este, no se van a reír”, como pasó con Alonso y Arbeloa. Hay un sentimiento de respeto absoluto para un Mourinho que no se ha mostrado malencarado con el vestidor”, agregó.

La figura de Mourinho, quien vive su segundo proceso al frente del Real Madrid, parece haber cerrado filas y sobre todo haber cohesionado a la plantilla ante una metodología de trabajo efectiva que tiene como objetivos principal el no repetir los resultados de las campañas anteriores en las que el equipo blanco se marchó con las manos vacías.