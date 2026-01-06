João Cancelo regresa al Barcelona

Héctor Cantú

El Barcelona habría alcanzado un acuerdo total con el jugador João Cancelo para que regrese al club culé de cara al segundo semestre de la temporada 2025-2026.

Luego de que ambas partes sostuvieran un periodo corto de negociaciones, ambos habrían llegado a un punto de interés común para firmar su regreso.

El diario español Marca apunta que la negociación se habría cerrado por una cesión a coste cero por lo que resta de la temporada, por lo que solo haría falta la redacción y firma de los contratos necesarios.

Una vez plasmada la firma, el club deberá inscribirle dentro de la plantilla del primer equipo para lo que necesita que se avale la lesión de Andreas Christensen, algo con lo que no habrá ningún tipo contratiempo.

Joao Félix y Joao Cancelo, presentación y entrenamiento con Barcelona

João Cancelo, quien buscaba salir de Arabia, regresa al equipo blaugrana para desempeñarse por las dos bandas, permitiendo que de ser necesario, Jules Koundé pueda jugar de central de ser necesario, o bien que tenga un sustituto de todas las confianzas del técnico.

En su primera etapa, João Cancelo jugó un total de 42 partidos, en los que marcó 4 goles y colaboró con cinco asistencias.