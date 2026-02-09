Joan Laporta dimite como presidente del Barcelona

Redacción FOX Deportes

Como ya se había anticipado, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha dimitido de su puesto para poder competir por la reelección.

Este lunes, en la junta directiva del club, Laporta dimitió presentó su separación, junto a nueve de sus colaboradores más cercanos, quienes podrían formar parte de la plantilla del equipo de Joan para las próximas elecciones.

A la salida de su despacho, Joan Laporta se dirigió a los medios de comunicación a quienes aseguró sentirse orgulloso por el trabajo realizado durante este tiempo de su gestión.

“Nos vamos satisfechos por el trabajo que se ha hecho estos cinco años. Deportivamente pues también es un momento dulce y de lo que estamos muy orgullosos la junta y yo de que hemos devuelto la alegría al barcelonismo”, declaró.

De acuerdo a los estatutos del club, el presidente en turno debe dimitir de su puesto antes de presentarse a las elecciones unas semanas antes de su realización.

Por ello, Laporta se ha separado con la intención absoluta de reelegirse y ocupar la máxima silla blaugrana por cinco años más.