Joan García será baja por varias semanas con el Barcelona

Héctor Cantú

El arquero del Barcelona, Joan García, quedará fuera de actividad con el Barcelona durante al menos tres semanas, luego de que se resintiera de una lesión en la rodilla derecha.

García no completó el partido ante Racing de Santander, en el cual el equipo culé vapuleó 7-2 a su rival.

Así fue el debut del arquero culé, Joan García, con la Selección de España

Horas después de finalizado el encuentro, el cuerpo médico del club le practicó las pruebas médicas necesarias con las que se descartó una lesión severa.

Sin embargo, Joan presentó un edema en la rodilla derecha, con lo que prácticamente ha quedado descartado, por precaución, para el partido del fin de semana ante el Sevilla.

El diario Mundo Deportivo apunta a que García jugó con dolencias mínimas en la rodilla, por lo que no hubo necesidad de dejarle en el banquillo.

Posterior al duelo con el Sevilla el Barcelona regresará a la actividad para enfrentarse al Getafe el próximo10 de octubre, una vez que culmine la fecha FIFA.