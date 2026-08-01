Jesse Bisiwu, el nuevo fichaje de Barcelona entrenó con sus compañeros

Redacción FOX Deportes

Jesse Bisiwu, nuevo jugador de Barcelona hasta el 30 de junio de 2031, hizo el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en St. George's Park, la ciudad deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham.

Bisiwu ya se entrena con la camiseta del Barça 💙❤️ pic.twitter.com/Nsv4I4q2WM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 1, 2026

La plantilla azulgrana volvió a ejercitarse tras empatar ante Birmingham City en el segundo amistoso de pretemporada. Una sesión que sirvió a Bisiwu como primer toma de contacto con su nuevo equipo.

El extremo belga, por el que el Barça ha pagado unos 8,5 millones de euros al Brugge, completó la primera parte del entrenamiento con el grupo y después ya se ejercitó de forma individual.

El equipo que dirige Hansi Flick volverá a ejercitarse este domingo, en doble sesión, en St. George's Park, en el que será su penúltimo día de concentración en Inglaterra.