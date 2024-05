Javier Aguirre ya ve cerca la permanencia con Mallorca

El 'Vasco' prefiere ser cauto: "aún no estamos matemáticamente salvados"

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, aseguró tras empatar en El Sadar a un gol que, pese a estar muy cerca de la permanencia, “no hay espacio para la relajación”, salvación que podría darse mañana si el Cádiz cae ante el Sevilla.

“La primera parte fueron mejores ellos. Encontraban siempre espacios, no estábamos situados muy bien defensivamente. Con el gol nos entraron los nervios, las prisas, y nos desajustamos. En la segunda nos estiramos un poco, hicimos el gol y tuvimos un par de ocasiones”, analizó el míster mexicano el empate cosechado en El Sadar.

Sobre la permanencia, Aguirre indico que “aún no estamos matemáticamente salvados. Veremos mañana el partido del Sevilla-Cádiz qué resultado se da.

Entonces podríamos decir que matemáticamente sí estamos en Primera. Si no, y aunque no estuviera resuelto, jugaríamos con mucha seriedad en casa, porque lo merece nuestra afición”.

“Ha sido el Osasuna reconocible de toda la vida, fueron a por todas. Me da mucho gusto la filosofía de este club, me encanta. No te regala nada, están ahí y te muerden”, opinó sobre el partido del conjunto navarro.

Dio por bueno el punto: “Ellos no aflojaban, se veía un poco gris el partido. Ninguno merecía perder”.

Aguirre aún no renueva contrato con Mallorca, pero espera negociar con el club una vez se concrete la permanencia en La Liga para la próxima campaña.