Javier Aguirre señaló que la victoria de Mallorca ante Las Palmas es moral

Javier Aguirre admitió tras la sufrida victoria de Granada ante Las Palmas con un gol del uruguayo Gío González que "el lastre anímico" que está sufriendo su equipo desde la Copa del Rey "es brutal".

"Después de la Copa (el Mallorca perdió la final ante Athletic de Bilbao en la tanda de penaltis) nos vino el Real Madrid, Sevilla, Cádiz y Atlético de Madrid. Fue una resaca copera, un 'Tourmalet' del que nos ha costado recuperarnos. Estábamos anímicamente lastimados, no pudimos con la presión y el desgaste. La victoria de hoy supone un refuerzo moral", explicó Aguirre.

"El compromiso de todos es dejar al equipo en Primera y lo estamos cumpliendo, aunque todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo", añadió el 'Vasco' quien recordó que desde que dirige al Mallorca (marzo de 2022) "nunca" han estado en descenso.

Sobre su renovación con el conjunto ‘Bermellón’ aclaró que, "Una vez que concluya todo y la salvación sea matemática, creo que tendríamos que juntarnos (a negociar). No pasa nada. Ninguno está preocupado por esa cuestión. Estamos todos ocupados en salvar al equipo. Lo otro no me quita el sueño", zanjó Javier Aguirre.