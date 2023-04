Javier Aguirre sabe que Mallorca necesita seguir sumando

El entrenador le recordó a los aficionados que matemáticamente no están salvados.

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, destacó la “exhibición” defensiva de su equipo frente al Celta de Vigo en Balaídos (0-1), donde sumaron un triunfo que los acerca a la permanencia aunque él avisa que todavía no han hecho los deberes.

“No me quito ningún peso de encima porque todavía no hemos hecho nada. Con 37 puntos no estamos salvados. La presión sigue en la espalda hasta que la permanencia sea matemática”, indicó en su comparecencia ante los medios.

Admitió que sufrieron “muchísimo” en el segundo tiempo ante “un acoso y derribo” del Celta de Vigo, que pudo empatar con un disparo al larguero del peruano Renato Tapia.

“Nuestro portero no hizo grandes paradas, contuvimos bien al rival, pero es verdad que tuvieron ese tiro muy claro. No tuvimos la pelota, pero dimos la cara. Fue una exhibición defensiva, no es muy agradable, pero era necesario”, insistió el mexicano, que reconoció que a los suyos les faltó “continuidad” en el juego.

“Nos ha salido el plan que habíamos preparado. Ellos fueron mejores con la pelota, pero tampoco nos crearon mucho peligro”, apuntó el preparador del Mallorca, que alertó del riesgo de relajarse:

“El año pasado llegamos igual que ahora. No me fío nada, La Liga es muy peligrosa. Hoy nadie daría como favorito al Mallorca y hemos ganado aquí. Tenemos que sumar más puntos”.