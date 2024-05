Javier Aguirre, con el objetivo claro de que Mallorca se salve

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, expresó su convencimiento de que el equipo sellará este domingo la cuarta permanencia consecutiva en la visita del Almería, colista y ya descendido, al estadio Son Moix. "Queremos hacer un buen partido, ganar y dejar al club en Primera División", remarcó Aguirre.

"Estamos muy centrados. Esta la tercera final que jugamos tras los partidos ante Las Palmas y Osasuna. No dependemos de nadie para conseguir nuestro objetivo y tenemos cuatro puntos de ventaja",añadió.

El 'Vasco' alertó de que el Almería "es un rival con gol al que hay que respetar". "Juegan sin presión y eso les hace doblemente peligrosos. Nos van a exigir, nos van a achuchar. Será un partido tenso que te obligará aestar concentrado. No podemos permitirnos distracciones. Ellos tienenmuy buenos jugadores, todos con gol y un plantel vasto. Con el Barcelona perdieron, pero crearon muchas ocasiones", valoró.

VÍDEO | 📻 Este domingo, jornada de transistores... pero no en el banquillo del Mallorca. Lo explica Javier Aguirre. #LaLigaEASports pic.twitter.com/azVQLBMBgG — EFE Deportes (@EFEdeportes) May 18, 2024

Con respecto al hecho de que su equipo llega a la jornada trigésimo séptima sin haber amarrado la permanencia, el técnico originario de Ciudad de México apuntó que eso se debía a "diversas circunstancias".

"Nunca imaginas que no llegues salvado en estas instancias (delcampeonato). Por diversas circunstancias el equipo no ha sido capaz de llegar con los deberes hechos. Pero mañana jugamos en casa y tendremos a nuestro público que nos empujará para que la tarde-noche sea redonda con una victoria y la permanencia. Ojalá", enfatizó.

Aguirre, asimismo, rechazó de plano una supuesta "ayuda" del Sevilla al Cádiz en la reciente victoria de los gaditanos (0-1) en el Ramón Sánchez Pizjuán: "De los partidos de los rivales es difícil opinar. Desde fuera se puede especular con un montón de tonterías. Creo firmemente, absolutamente, en los valores de la Liga, en el Sevilla, en su presidente (José María del Nido), en su entrenador (Quique Sánchez Flores), los jugadores, absolutamente. Pongo las manos al fuego", aseveró.

Aguirre adelantó, por otra parte, que el defensa belga Sieben vanHeyden será baja ante el conjunto almeriense al resentirse de unaclesión, y que el central Antonio Raillo jugará a pesar de que no se ha ejercitado con normalidad esta semana por unos problemas físicos.También se refirió al horario unificado en el que se desarrollará lapenúltima jornada de la Liga.

"Le he dicho a mis ayudantes que no me digan nada (sobre los resultados de los rivales directos en la lucha por la salvación),porque nos puede condicionar a favor o en contra. Toda nuestra atención y energía tenemos que canalizarla ante el Almería, aunque sé que si la gente grita de alegría es imposible sustraerse", apuntó.

Con respecto al estado actual de las negociaciones con la directiva mallorquinista sobre la renovación de su contrato, Aguirre insistió en que, por ahora, no abordan esa cuestión. "Hablamos de cosas del equipo, propias de los partidos de manera cordial, fluida, con transparencia. Llevo ya (en el banquillo balear) más de 80 partidos. Es usual y común que Andy (Kohlberg, presidente elclub) venga a hablar conmigo", aseveró el técnico mallorquinista.

Aguirre también se refirió a su compatriota Luka Romero, jugador del Almería formado en la cantera del Mallorca, donde debutó con 15 años y 219 días ante el Real Madrid en 2020.

"Lo he seguido", precisó. "Ha hecho goles (esta temporada) y lleva tres. Eligió jugar con Argentina, aunque lo peló la selección mexicana. Su padre jugó en México, donde nació y me contaron que pasó por aquí. Me dijeron los que coincidieron con él que es un jugador distinto. Pequeñito, hábil, goleador, valiente. Debutó muy joven con el Mallorca y tiene el récord (de precocidad). Es de esos jugadores talentosos que no se esconden nunca. No he coincidido en un campo con Luka y me daría gusto saludarlo", admitió Javier Aguirre.