Jan Oblak, baja de último momento por lesión

EFE

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, es baja de última hora para el encuentro de este sábado contra el Getafe por una "distensión muscular", según revelaron las pruebas médicas a las que fue sometido tras acabar "con molestias en el costado" el entrenamiento de este viernes, tal y como informó el club.

El guardameta esloveno, del que no se ha especificado el periodo de baja por esa lesión, sólo que no podrá jugar ante el conjunto azulón, será suplido este sábado en la portería por Juan Musso, el habitual titular en la Copa del Rey, en la que su equipo se ha clasificado para la final.

El técnico argentino no podrá contar con Jan Oblak, que en la sesión de entrenamiento de este viernes acabó con molestias en el costado y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos, el parte indica que el guardameta sufre una distensión muscular. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 13, 2026

Oblak se suma en la lista de bajas ante el Getafe a Pablo Barrios, por una lesión muscular sufrida en la sesión del jueves, y Rodrigo Mendoza, por el esguince en el tobillo derecho padecido en la última jornada de LaLiga EA Sports ante la Real Sociedad.

El resto de efectivos están en la convocatoria, en la que hay tres canteranos: los porteros Salvador Esquivel y Álvaro Moreno y el lateral Julio Díaz.

El partido 500 de Jan Oblak, fue en Champions League y con derrota

Los tres se añaden a los 20 jugadores disponibles del primer equipo: el portero Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, Clement Lenglet, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Álex Baena, Obed Vargas, Johnny Cardoso y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Ademola Lookman.