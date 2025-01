James Rodríguez dejó una huella muy abierta en España

La salida de James Rodríguez del Rayo Vallecano siendo una herida abierta que no cerrará fácilmente. Mucho menos cuando la decisión del colombiano fue cambiar La Liga, por la Liga MX.

En España se siguen preguntando qué se hizo mal para que el capitán de la Selección de Colombia no pudiera rendir a su máximo nivel.

Es, justamente, ese pensamiento el que bombardera constantemente los pensamientos del técnico Íñigo Pérez, quien aceptó en conferencia de prensa que él lleva gran responsabilidad al no haber sacado todo el potencial del exjugador del Real Madrid.

“James no es un jugador cualquiera, no es un jugador normal. Cuando viene un jugador que acaba de ser el mejor jugador de la Copa América y se marcha a los pocos meses, por supuesto que hago autocrítica y seguramente tendré un “debe” en cuanto a por qué no he sido capaz de extraer su máximo potencial”, reveló el estratega del equipo madridista.

Y es que una de las razones por las que James decidió no continuar en Vallecas, fue la poca actividad que tuvo en este equipo donde apenas superó los 200 minutos de juego desde que llegó.

Ahora, James Rodríguez ha sido presentado con bombo y platillo en la Liga MX. El León, que ha sacado del retiro a Andrés Guardado se convierte en la nueva casa del colombiano que se ha olvidado ya, de su amargo paso por el Rayo Vallecano.