En Colombia ya han hecho "una muy buena oferta" por James Rodríguez

El Junior sueña con el fichaje de James Rodríguez, que está negociando la rescisión de su contrato con el Rayo Vallecano, y espera la llegada del futbolista colombiano a Barranquilla esta semana para negociar con él.



Fuad Char, uno de los principales accionistas del conjunto barranquillero, aseguró este martes a la emisora W Radio que el empresario Christian Daes, dueño de la compañía Tecnoglass, que fabrica vidrios, es el enlace con el '10' y está impulsando la negociación.

James Rodríguez, con ruta de MVP en la Copa América

"Él (Daes) está viniendo a Barranquilla y me aseguró ayer que es posible que James venga a Barranquilla. Si no (llega) esta tarde, sería mañana para conversar con él y definir su contrato", afirmó el directivo, quien se mostró optimista por fichar al exjugador del Real Madrid.



Char manifestó que el entrenador del Junior, el venezolano César Farías, "está entusiasmadísimo" por el eventual fichaje del futbolista de 33 años.



"Él quiere coger a James, trabajarlo, ponerlo en un estado físico no para correr 70 metros, sino para utilizar su inteligencia, su magia, para poner la pelota donde quiera. Estamos tratando de que Farías converse con James también una vez (el futbolista) llegue a la ciudad", expresó.



Fuentes del Rayo Vallecano confirmaron a EFE que Rodríguez vive sus últimas horas como jugador del club y que la negociación para la rescisión de su contrato pondrá punto y final al breve paso de James Rodríguez por ese equipo, en el que apenas ha tenido protagonismo y ha sumado solamente 203 minutos repartidos en siete encuentros.

La última vez que James entró en una convocatoria fue hace justo un mes, el 7 de diciembre de 2024, para sentarse en el banquillo frente al Valencia. No jugó. Algo que tampoco hizo frente al Girona, Alavés, Athletic Club de Bilbao, Sevilla y Valencia, rivales ante los que contempló el partido desde el banquillo.



Para James su salida del Rayo también supone un nuevo revés en su carrera profesional ya que desde su marcha del Real Madrid en 2020 ha vestido las camisetas del Everton, Al-Rayyan, Olympiacos y Sao Paulo