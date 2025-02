Indignación total: así responden los rivales del Real Madrid a su comunicado

La carta enviada por el Real Madrid donde asegura que las actuaciones de los cuerpos arbitrales “han manipulado y adulterado la competición” en el futbol español, ha caído como una bomba en el resto de los clubes de La Liga, los cuales le han contestado al equipo blanco.

El Atlético de Madrid, próximo rival del cuadro de Carlo Ancelotti el próximo fin de semana, sin fijar postura ha jugado con la ironía pidiendo a la Real Academia Española que precisara el significado de verbos como presionar, amedrentar, intimidar, coaccionar, atemorizar, influir, imponer, todos ellos contenidos en la carta enviada por el Real Madrid.

La Liga también ha contestado a la postura del equipo de la capital española en la voz de Javier Tebas, quien recordó al equipo merengue que tuvieron oportunidad de votar por un cambio en el pasado reciente y no lo hicieron.

“Lo verdaderamente llamativo es que, en una reunión de LaLiga el 19 de abril de 2023, debatimos e incluso votamos este cambio, y el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones", escribió el presidente de La Liga en su cuenta de red social.

💣 El ATLETI COMIENZA el DERBI...



📺 ¡Veeeente a las 12 a MEGA! 📺 pic.twitter.com/bk7hv55EVT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2025

El Barcelona, que pelea palmo a palmo con el Real Madrid por el título de La Liga, también ha contestado en voz de su entrenador, Hansi Flick, quien de manera categórica marcó una diferencia sustancial con el equipo más ganador de la Champions League.

“Si soy honesto, no quiero hablar de esto. Pero no es nuestra manera de hacer las cosas, yo no lo haría. Cada entrenador y club tiene algunos motivos para decir cosas. Somos humanos y cometemos errores”, sentenció.

Quien tampoco quedó fuera de las respuestas al Real Madrid fue el presidente del Betis, Ángel Haro, quien tildó el escrito como una medida populista.

“No comparto el comunicado del Real Madrid, se le mete una presión innecesaria al colectivo arbitral. Hay que mejorar sin acudir a fórmulas populistas. Esos comunicados no ayudan”, decretó.

No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo.

Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 3, 2025

El Real Madrid vive días de alta presión luego de haber perdido ante el Espanyol de Barcelona el fin de semana anterior. Ha jugado la eliminatoria en Copa del Rey ante el Leganés y prepara sus duelos de alto octanaje ante Atlético de Madrid en La liga y contra el Manchester City en la UEFA Champions League.