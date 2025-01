Carlo Ancelotti avisa que Real Madrid está "cerca" de su mejor nivel

Carlo Ancelotti valoró la mejoría de Real Madrid en vísperas del cierre de la primera fase de la Champions League contra Brest y aseguró que aún no está a su "mejor nivel, pero sí bastante cerca".

"Veo al equipo mejorando, no estamos a nuestro mejor nivel, pero sí bastante cerca. Tenemos muy claro todos lo que tenemos que hacer. Ha mejorado como equipo, como trabajo colectivo y también las individualidades nos están aportando mucho, sobre todo Mbappé, pero no podemos olvidar lo que ha hecho Rodrygo en este periodo o Bellingham y Vinícius. Esto me deja un poco más tranquilo", reconoció en rueda de prensa.

La situación del Real Madrid, que debe golear en casa del Brest además de esperar resultados propicios en cinco partidos para acabar entre los ocho primeros y evitar la fase previa a octavos de final, provoca que enfoque su partido sin mirar el resto y consciente de su situación.

"Vamos a estar pendientes solamente de nuestro partido con el objetivo de ganar para estar lo más alto en la tabla. Después tendremos el sorteo y veremos qué pasa, pero ahora mismo solamente estamos centrados en el partido focalizados en ganarlo", dijo.