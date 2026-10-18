Indignación en el Sevilla tras el partido contra el Real Madrid

Héctor Cantú

El Sevilla expresó su inconformidad con el arbitraje luego de caer 4-1 ante el Real Madrid en un encuentro marcado por la polémica.

Una jugada en particular desató las críticas: un presunto codazo de Arda Güler sobre Gerard Fernández, ‘Peque’, antes de la primera anotación del conjunto blanco.

La acción no fue sancionada por el árbitro central ni derivó en una intervención del VAR. De haberse considerado una agresión merecedora de tarjeta roja, el futbolista turco habría sido expulsado y podría haberse perdido El Clásico ante el Barcelona.

?⚠️ "Lo del árbitro me LO VI VENIR. Ha sido el arbitraje que MEJOR VENDRÁ a sus CARRERAS" ? "No vi venir que ESCONDAN las imágenes. Es una MANIPULACIÓN, algo SIN PRECEDENTES" ?? El GRAN ENFADO de Chazarri en el #CarruselCanalla por el #RealMadridSevilla https://t.co/BXe1PYdHPL — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 18, 2026

El club andaluz recurrió a sus redes sociales para manifestar su molestia con un mensaje mordaz en el que insinuó un supuesto robo.

“Con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos…”, publicó el Sevilla en respuesta a una publicación de Movistar+, en la que se mostraba el gol de Kylian Mbappé.

Con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos… https://t.co/6zJr1nu9QB — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 18, 2026

Al finalizar el encuentro, Kike Salas y Juan Iglesias también expresaron su inconformidad con las decisiones arbitrales.

“Es una jugada clara que cambia el partido. Desde el primer momento se ve que Güler le da el codazo a ‘Peque’. Me dice que lo busca y le tira el codazo. Obviamente eso decanta el partido. No entiendo cómo no han revisado la acción en el VAR. Queremos respeto y que piten lo que hay”, sentenció Salas.

? "CREO que es conducta violenta. ROJA a GULER". ? @JuanfeSanzPerez analiza la jugada en #ElChiringuitoenCuatro. https://t.co/ygmkS1GrI8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 18, 2026

“Sabíamos a lo que veníamos hoy. Ha sido una jugada de roja clara y el VAR no ha intervenido. Estas decisiones condicionan mucho los partidos y más cuando juegas en un campo como este. Hay decisiones que nos han perjudicado y que, encima, no las han repetido en la tele. Me parece un poco extraño, cada cual que piense lo que quiera”, agregó el futbolista sevillista.

Por su parte, el Real Madrid sumó una nueva victoria antes de enfrentarse al Barcelona en el primer Clásico de la temporada, un duelo importante en la lucha por el título de La Liga.