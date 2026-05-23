Hansi Flick, listo para la 'guerra' contra Mourinho la próxima temporada

EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, expresó que no le gusta acabar la temporada con derrota después de la remontada del Valencia (3-1) en Mestalla en un partido en el que reconoció que su equipo no estaba concentrado.

“No me gusta acabar la temporada así. Me llevo este partido para analizarlo de cara a la temporada que viene. No estábamos concentrados al cien por cien. Hace dos semanas celebramos La Liga, hay un Mundial…", explicó.

“Hoy podríamos haber hecho muchas cosas mejor, hemos hecho errores fáciles y no estábamos concentrados. Esta derrota no afecta nuestra temporada, ha sido fantástica. Esta victoria para el Valencia es merecida", admitió.

De cara a la cita mundialista de este verano, el técnico alemán señaló: "espero que los jugadores den lo mejor en la Copa del Mundo, y, al volver, continuamos con el camino y quiero que estén comprometidos".

Valencia le abolló la corona de La Liga a Barcelona Barcelona terminó la temporada con 94 puntos y el título de liga

Preguntado por si está preparado para la próxima temporada y para José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid, afirmó que “por supuesto”. “Es un entrenador como cualquier otro”, apostilló.

Por último, valoró la mejoría de esta temporada en comparación con la pasada: "Creo que hemos defendido mucho mejor, con muchas porterías a cero y es lo que valoro porque tenemos un equipo joven, especialmente en defensa, y es increíble".

"Para mí hoy no hemos tenido la actitud correcta y hemos perdido, pero para mí es importante ir siempre a por el partido porque los campeones no paran, y es la mentalidad que quiero transmitir a los jugadores, es el camino y hacia donde quiero ir. Estoy preparado para la siguiente temporada, para dar mi mejor versión para este club y para este equipo", finalizó.