Hansi Flick es elegido mejor entrenador de La Liga

EFE

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha sido elegido el mejor entrenador de la temporada 2025/26 de La Liga, según anunció este miércoles la competición.

En su segunda campaña al frente del conjunto blaugrana, el técnico de Heidelberg, Alemania guió al equipo catalán a su segundo título de liga consecutivo, afianzando un estilo de juego reconocible, basado en un futbol ofensivo y dinámico.

El Barcelona terminó el campeonato con 94 puntos, ocho más que el segundo clasificado, el Real Madrid, y solo perdió seis partidos en las 38 jornadas disputadas.

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Además, el Barcelona fue el equipo más goleador del campeonato con 95 tantos, muy por delante del segundo, el Real Madrid con 77, y se convirtió en el primer conjunto en la historia que firma un pleno de 19 victorias como local desde la expansión del campeonato a 20 equipos.

Flick, que ya fue distinguido como el mejor entrenador de la pasada temporada, se impuso en la votación final a José Bordalás, del Getafe, y a Marcelino García Toral, del Villarreal.