Hans Flick señaló que Barcelona debe defender la posición de honor en La Liga

Redacción FOX Deportes

Hans Flick, valoró este domingo, tras el triunfo de Barcelona ante la Real Sociedad en la séptima jornada de La Liga, que fue "difícil" llevarse los tres puntos, pero señaló que su equipo "ha merecido la victoria".

"Nuestro objetivo era lograr los tres puntos. Hemos jugado contra un gran equipo, disfruto mucho con su estilo de juego. Ha sido difícil para nosotros, pero hemos merecido la victoria. Me encanta cómo ha jugado el equipo. Hemos cambiado la alineación, pero todo el mundo ha dado lo mejor en el campo. Estoy orgulloso", afirmó.

En la rueda de prensa posterior al partido, Flick dijo que es "bueno" haberle arrebatado el liderato de LaLiga al Real Madrid, puesto que esta situación "añade presión a los oponentes que están detrás". "Ahora tenemos que defender esta posición", añadió.

El técnico alemán aseguró que está "contento" con el regreso de Lamine Yamal tras cuatro partidos de baja y elogió a Pedro González 'Pedri', al que calificó como "un jugador especial" y del que destacó su mejoría como "líder" del equipo.