Guillermo Almada trabajó por primera vez como técnico de Oviedo

Redacción FOX Deportes

Poco más de una hora después de que se anunciase su fichaje por Real Oviedo, equipo del Grupo Pachuca, el uruguayo Guillermo Almada dirigió su primer entrenamiento al frente del equipo que milita en La Liga.

Guillermo Almada dirige su primera sesión en El Requexón#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/cMKfBMWuot — Real Oviedo (@RealOviedo) December 16, 2025

Sin apenas aficionados, y con mucha presencia de los medios de comunicación, el entrenamiento comenzó a eso de las tres de la tarde y Guillermo Almada contó con las bajas de Nacho Vidal y Ovie Ejaria.

El segundo entrenador de Almada en Oviedo será su compatriota Darwin Quintana, que ya estuvo con él en su etapa en Valladolid, y el entrenador de porteros del Real Oviedo seguirá siendo Jesús Unanua, mientras que, de momento, ejerciendo de preparador físico está Jorge Tejada, del filial.

Oviedo, que es penúltimo en primera división, con 10 puntos, sólo uno más que Levante, lleva dos meses y medio sin ganar, tiene cuatro días de trabajo por delante, aunque el club todavía no ha facilitado la agenda de la semana, no se descarta que Almada opte por llevar a cabo alguna doble sesión de entrenamiento.