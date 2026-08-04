Giuliano Simeone recortó sus vacaciones y reportó con Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Giuliano Simeone adelantó seis días su regreso a los entrenamientos con Atlético de Madrid tras su participación en el Mundial 2026 con Argentina. El delantero trabaja con el grupo y con la mente puesta en la temporada 2026/27.

¡Giuli está de vuelta! 😃 pic.twitter.com/1uOPjdMDjE — Atlético de Madrid (@Atleti) August 4, 2026

El atacante que ingresó de cambio al minuto 70 de la final de la Copa del Mundo, disputada el pasado 19 de julio. En total, acumuló 217 minutos en el torneo, repartidos entre los partidos frente a Jordania, Inglaterra y España.

Aunque inicialmente estaba previsto que se reincorporara el lunes 10 de agosto, Giuliano volvió este martes a la disciplina rojiblanca y participó en la sesión dirigida por Diego Pablo Simeone.

El argentino no estará disponible para el amistoso del próximo domingo en Seúl ante Manchester City. En cambio, Pablo Barrios y Johnny Cardoso podrían regresar a la convocatoria tras perderse el encuentro de preparación frente a Manchester United en Estocolmo, donde el conjunto rojiblanco cayó 2-1.