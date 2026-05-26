Getafe revelación en La Liga y como premio la Conference League

Oscar Sandoval

Getafe se convirtió en la revelación de la temporada luego de rozar la zona de descenso y corregir el camino para al final lograr una clasificación histórica a torneos europeos, jugará la Conference League por primera ocasión en su historia y en Europa primera vez desde hace 15 años.

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Ya esta aquí 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄 𝟏 del #GetaInside más esperado 😎



🙊 Esta vez no quiero desvelar nada, simplemente, PIEL DE GALLINA con la llegada del equipo al estadio y la celebración del gol de Luis Milla… pic.twitter.com/2hrD3xyChq — Getafe C.F. (@GetafeCF) May 26, 2026

Getafe sorteó un curso lleno de dificultades, pero salió adelante tirando de la épica, la campaña fue un sube y baja de emociones que al final terminó con satisfacción de conseguir la mejor clasificación de los últimos años tras ubicarse en la séptima posición de La Liga.

El conjunto ‘Azulón’ acabó la temporada con 51 unidades y un boleto a torneos internacionales, atravesó por una crisis que lo llevó al lugar 17 de la tabla y colocó a José Bordalás al filo de la cornisa, pero el técnico resolvió el problema y el equipo comenzó la escalada en la tabla.

Getafe dio un salto en la clasificación de seis posiciones respecto a la temporada 2024/25 que finalizó en el lugar 13 y se convirtió en la revelación de La Liga dejando por detrás a clubes como Real Sociedad y Athletic de Bilbao que suelen pelear en la zona europea.