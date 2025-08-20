Redacción FOX Deportes
Frenkie de Jong cada día más cerca de renovar con Barcelona
El agente del neerlandés sostuvo una reunión con Deco.
Barcelona ya trabaja para renovar a una de sus piezas clave en el mediocampo: Frenkie de Jong.
El agente del neerlandés, Sebastien Ledure, retomó las negociaciones para extender el contrato del futbolista, quien cambió de representante por motivos personales.
De acuerdo con imágenes de El Chiringuito, en la reunión de este miércoles 20 de agosto también estuvo presente Deco, presidente deportivo del club.
De Jong llegó al Barcelona en 2019, procedente del Ajax, y su contrato termina el 30 de junio de 2026.
