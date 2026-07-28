Franco Mastantuono podría volver al River Plate

Redacción FOX Deportes

Franco Mastantuono podría salir del Real Madrid apenas un año después de su llegada y entre sus opciones estaría volver a Argentina.

De acuerdo con The Athletic, el delantero estaría interesado en regresar a River Plate, club que lo vendió a los ‘Merengues’ por 45 millones de euros.

Mastantuono tiene contrato hasta junio de 2031, pero tuvo poco protagonismo en su primera temporada: disputó 35 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia. Además, sufrió dos lesiones en el pubis.

River Plate no sería el único club en la pelea. De acuerdo con la BBC, cerca de una docena de equipos europeos han mostrado interés por el argentino, aunque el Fulham parece llevar ventaja gracias a la llegada de Álvaro Arbeloa como entrenador, quien conoce de primera mano al delantero tras coincidir en el Real Madrid.