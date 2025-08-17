Franco Mastantuono es la duda de Real Madrid para el inicio de La Liga

Redacción FOX Deportes

Xabi Alonso, bajó el ritmo de los entrenamientos a dos días del debut de Real Madrid en La Liga, con una sesión este domingo en la que preparó aspectos del duelo ante Osasuna con las ausencias de los lesionados Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick.

Son las cuatro bajas, confirmadas, con las que el Real Madrid disputará su primer partido oficial de la temporada 2025-2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. la buena noticia para el técnico es la recuperación de Fede Valverde, que superó una sobrecarga muscular que le impidió jugar el único amistoso con público el pasado martes.

Valverde fue uno más en el grupo que inició el entrenamiento en el gimnasio antes de efectuar en el campo trabajo con balón y el ensayo de acciones ofensivas con finalización.

Las dudas con el argentino Franco Mastantuono, que completó su tercer día de entrenamientos con su nuevo equipo, se resolverán el lunes, tras una última mañana de trabajo desde las 10.30 horas y la primera lista de convocados para un partido oficial.