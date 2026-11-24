Héctor Cantú

Se avecina un nuevo enfrentamiento institucional entre Real Madrid y Barcelona, luego de que Florentino Pérez se negara a retractarse de sus declaraciones sobre el ‘Caso Negreira’, en las que cuestionó al conjunto catalán por su presunta vinculación con actos de corrupción.

El presidente del Real Madrid fue citado para este miércoles 25 de noviembre a un acto de conciliación en los juzgados de Madrid, a petición del Barcelona.

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El conjunto blaugrana exige que Florentino se retracte de haber calificado el ‘Caso Negreira’ como “el mayor escándalo de corrupción en el futbol español”, así como de sus señalamientos relacionados con presuntas prácticas de corrupción y compra de árbitros.

Sin embargo, el dirigente merengue habría rechazado la solicitud del Barcelona, por lo que, de no alcanzarse un acuerdo durante el acto de conciliación, el club catalán podría emprender acciones legales por la vía penal.

Barcelona considera que las declaraciones de Florentino Pérez constituyen posibles calumnias y han perjudicado la imagen internacional de la institución, pese a que todavía no existe una resolución judicial definitiva sobre el ‘Caso Negreira’.

Se espera que el presidente del Real Madrid no comparezca personalmente ante los juzgados y que su representación legal participe en el procedimiento de conciliación.