Ferencváros pondrá a prueba a Real Madrid en Hungría

Oscar Sandoval

Real Madrid entra en la recta final de la pretemporada y el nivel de exigencia e intensidad aumentan. Los amistosos han dejado satisfecho al cuerpo técnico, que continúa afinando detalles mientras José Mourinho recupera de forma gradual a todas las figuras.

⚡ ¡INTENSIDAD AL MÁXIMO en la Ciudad Real Madrid! pic.twitter.com/SKZvFQHHQC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 5, 2026

El inicio de la temporada está cada vez más cerca y los compromisos de preparación adquieren mayor importancia. Aunque se trata de la pretemporada, se deben observar avances después de las primeras semanas de trabajo.

El conjunto blanco viajará en las próximas horas a Hungría, donde enfrentará a Ferencváros en su siguiente amistoso del verano, tras empatar 2-2 con Fiorentina en Austria.

Bernardo Silva podría debutar como 'Merengue' frente al campeón del futbol húngaro el próximo sábado. Vinícius Júnior también apunta a tener minutos para comenzar a recuperar ritmo.

Deportivo La Coruña y Schalke serán los últimos rivales de Real Madrid durante la pretemporada. Después llegará el debut en La Liga frente a Espanyol y el objetivo de recuperar el título como principal prioridad.