Federico Valverde se pierde la Fecha FIFA por lesión

Héctor Cantú

Los temores se hicieron realidad en Real Madrid con Federico Valverde, quien fue sometido a nuevas pruebas médicas por el club.

El diagnóstico confirmó un esguince en el tobillo izquierdo que obligará al futbolista a recibir tratamiento y lo dejará fuera de la convocatoria de la Selección Uruguaya durante la Fecha FIFA. Su lugar será ocupado por Emiliano Martínez, de acuerdo a lo comunicado por el equipo 'Charrúa'.

? "El MADRID jugó contra el ATLETI, contra el ÁRBITRO y contra el VAR".



?️ Enfado tremendo de @AS_CarmenColino anoche en #ChiringuitoDerbi. pic.twitter.com/CF8wzix8zR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2026

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”, se lee en el comunicado difundido por el club blanco.

Federico Valverde sufrió una dura entrada del jugador del Atlético de Madrid, Kang-in Lee, acción tras la que presentó molestias en el tobillo.

? EXCLUSIVA de @marcosbenito9 sobre VALVERDE?



? "Se ARREPIENTE de no haberse quedado en el SUELO tras la entrada".



? "Postpartido, apenas puede APOYAR el PIE: tiene el tobillo como una pelota de tenis". pic.twitter.com/ojFaWzhWMI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2026

Aunque Real Madrid no estableció un periodo oficial de recuperación, se estima que el tiempo de ausencia podría alcanzar las tres semanas, según las estimaciones médicas.

De cumplirse ese plazo, Valverde sería duda para el regreso del Real Madrid a La Liga, donde enfrentará a Villarreal el 10 de octubre. Cuatro días más tarde, el conjunto merengue se medirá a Roma en la Champions League.