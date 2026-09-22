Publicación: martes 22 de septiembre de 2026

Héctor Cantú

Federico Valverde se pierde la Fecha FIFA por lesión

El jugador del Real Madrid quedó lastimado en el Derbi de Madrid

Los temores se hicieron realidad en Real Madrid con Federico Valverde, quien fue sometido a nuevas pruebas médicas por el club.

El diagnóstico confirmó un esguince en el tobillo izquierdo que obligará al futbolista a recibir tratamiento y lo dejará fuera de la convocatoria de la Selección Uruguaya durante la Fecha FIFA. Su lugar será ocupado por Emiliano Martínez, de acuerdo a lo comunicado por el equipo 'Charrúa'.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”, se lee en el comunicado difundido por el club blanco.

Federico Valverde sufrió una dura entrada del jugador del Atlético de Madrid, Kang-in Lee, acción tras la que presentó molestias en el tobillo.

Aunque Real Madrid no estableció un periodo oficial de recuperación, se estima que el tiempo de ausencia podría alcanzar las tres semanas, según las estimaciones médicas.

De cumplirse ese plazo, Valverde sería duda para el regreso del Real Madrid a La Liga, donde enfrentará a Villarreal el 10 de octubre. Cuatro días más tarde, el conjunto merengue se medirá a Roma en la Champions League.

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