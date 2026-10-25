Estas son las alineaciones de Barcelona y Real Madrid para El Clásico

Héctor Cantú

El Barcelona y Real Madrid no se han guardado nada para enfrentar el partido que podría ir encaminando al próximo campeón de la temporada.

La gran ausencia del partido será la de Thibaut Courtois, quien ha quedado descartado de la convocatoria por un cuadro gripal que le ha impedido viajar a Barcelona.

De esta manera, el Real Madrid tendrá que alinear en el arco a Andrey Lunin, quien estará custodiado en la defensa por Cucurella, Huijsen, Konaté y Valverde por la banda derecha.

En la mediacancha, Bellingham, Bernardo Silva, Tchouameniy y Güller intentarán dotar de balones a Diomandé y Kylian Mbappé, los dos delanteros del cuadro merengue.

El Barcelona, por su parte, apuesta en el arco por Joan García, acompañado en la defensa por Pau CUbarsí y Gerard Martín en la zaga central; por las bandas aparecerán Xavi Espart y Joao Cancelo.

En el mediocampo Pedri, Rodri y Fermín intentarán construir un cerco para que Lamine Yamal, Raphinha y Gordon intenten marcar los goles para la causa culé.

El Barcelona llega a este encuentro con seis puntos de distancia sobre el Real Madrid que por ahora marcha en la tercera posición en la tabla general.