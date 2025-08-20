Héctor Cantú
En España se niegan a llamar a Franco Mastantuono por su nombre
El argentino, en medio de una inexplicable polémica
Horas después de que Franco Mastantuono debutara como jugador del Real Madrid en la primera fecha de la temporada 2025-2026 ante el Osasuna, una nueva polémica se ha desatado en España.
Aunque Mastantuono apenas jugó poco más de 20 minutos, la afición del Real Madrid se rindió al argentino ante lo que se presagia será una historia de éxitos absolutos.
Sin embargo, un grupo de personas han pedido a la afición merengue que no coreen su nombre de pila, pues hay cierto resquemor ante el proceso de dictadura que vivió España de 1939 a 1975.
Mientras que para una generación importante de españoles es una herida abierta, para otros es un capítulo cerrado, por lo que no existe razón para silenciar los gritos de “Franco, Franco”, en el Santiago Bernabéu.
Durante los 23 minutos que estuvo en la cancha, Franco Mastantuono logró un disparo a puerta, 2 regates exitosos y tocó en total 19 ocasiones la pelota, donde logró un 89 por ciento de efectividad en sus pases.
