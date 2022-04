En el Barcelona “siempre se olvida” qué hace funcionar a un jugador talentoso

Jordi Cruyff, adjunto a la dirección deportiva del Barcelona, aseguró que el primer equipo tiene que "cumplir los objetivos" de la temporada, que pasan por clasificarse para la Champions League, y una vez termine la temporada, trabajar para reforzar la plantilla y "estar abiertos a los cambios".

"Lo que hay que hacer es cambiar algunos conceptos que hay que modernizar. El futbol es cambiante y tenemos que estar abiertos a estos cambios. El que no avanza se queda atrás. Es importante tenerlo claro", aseguró el directivo ‘Culé’ en declaraciones a los medios.

En este sentido, el miembro de la dirección deportiva del Barcelona puntualizó que es "importante" analizar y tener "buena comunicación" entre el entrenador, Xavi Hernández, la directiva y el director del área de futbol, Mateu Alemany, para tomar las mejores decisiones con vistas al futuro.

Desilusión total en el Barcelona

"Todo depende de cómo nos podemos reforzar. Cuando tengamos más claro lo referente al 'Fair Play' para ver qué es posible y qué no, decidiremos. Pero creo que lo importante es encontrar equilibrio en todas las líneas de la plantilla. En el Barcelona siempre se olvida que para que un ‘crack’ funcione hay otros que lo dejan funcionar, y eso es el equilibrio de equipo", reflexionó Cruyff.

Tras cosechar dos derrotas consecutivas en La Liga, el Barcelona tiene como objetivo acabar entre los cuatro primeros, clasificarse y asegurarse el billete para jugar la próxima edición de la Champions League. Sobre la situación del equipo, Cruyff puso en valor la racha de 15 partidos sin conocer la derrota en el torneo español antes de los dos últimos pinchazos.

"A veces tenemos que acordarnos no solo donde estábamos hace un mes si no donde estábamos en diciembre 2021, que teníamos una situación complicada, y de repente nos ilusionamos con la posibilidad de intentar pelear por el título de La Liga. No nos tenemos que quedar con las últimas dos semanas", añadió el directivo.