Elche rescató un punto ante Betis en su regreso a La Liga

Redacción FOX Deportes

Un gol de Germán Valera a 10 minutos del final le permitió a Elche salvar un punto en su regreso a la primera división del fútbol español ante un Betis irregular y sin ritmo que fue de más a menos en el encuentro.

El conjunto sevillano logró adelantarse en el marcador en la primera parte por medio de Aitor Ruibal, pero en la segunda no fue capaz de sentenciar el partido y permitió crecer al Elche, que vio recompensada su insistencia y valentía con el empate.

Betis dejó hacer al Elche, pero penalizó cualquier error en zona de riesgo. El técnico chileno Manuel Pellegrini demostró tener muy estudiado al Elche, porque sus jugadores supieron en cada momento cómo hacerle daño a los locales.

El conjunto sevillano sacó petróleo de una pérdida del Elche y Rodrigo Riquelme, tras un robo de balón, rompió la defensa ilicitana con un pase a su espalda para que Ruibal, tras sortear a Dituro, marcara a placer.

En la segunda parte, el Elche intentó aumentar su agresividad, pero el Betis despertó y optó por defenderse con el balón, estirando sus posesiones y llegando con cierto peligro al área local.

El equipo ilicitano, que elevó en el tramo final del partido su poder intimidatorio con la presencia de Rafa Mir, logró por fin trenzar una buena jugada de ataque que culminó Germán Valera con un disparo raso para igualar el marcador a 10 minutos del final y conseguir un empate que al final le supo a gloria.